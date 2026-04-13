Az Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2026 11:01

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da okula giden Filistinli öğrencilere ses ve gaz bombası attı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında okullarına gitmeye çalışan Filistinli ilkokul öğrencilerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, olay Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Umm el-Hayr köyünde yaşandı. İsrail askerleri, okula gitmek üzere yola çıkan öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

Atılan gazdan çok sayıda öğrencinin etkilendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece okulun ana yolunu çitle kapattığı, bu nedenle öğrenciler ile köy sakinlerinin yolu kullanamadığı ifade edildi.

Yolun kapatılmasının ardından okula yürüyerek gitmeye çalışan öğrencilere İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine saldırdı

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kefr Haris beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, şafak vakti beldeye baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar Filistinlilere ait ev ve araçlara taş attı, çok sayıda mülke zarar verdi.

Görgü tanıkları, saldırıların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca saldırının ardından söz konusu İsrailli grubun, kasabada bulunan türbelerde dini ayinler yaptığı aktarıldı.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'de halkın çoğunluğu, Trump'ın İran'a ilişkin politikalarına katılmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Türkiye’de internet trafiğinin lideri YouTube
12:14
Balıkçılar bu sezonda umduğunu bulamadı
11:52
Hafif ticari araç ve kamyon ihracatı 1,5 milyar doları aştı
11:50
Avrupa borsaları negatif seyrediyor
11:47
Hürmüz: Savaş ile barışın arasındaki 33 kilometre
11:41
IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları başlıyor
Ordulu çift, kentin asırlık helvasını 30 yıldır birlikte hazırlıyor
Ordulu çift, kentin asırlık helvasını 30 yıldır birlikte hazırlıyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ