Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da okula giden Filistinli öğrencilere ses ve gaz bombası attı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, olay Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Umm el-Hayr köyünde yaşandı. İsrail askerleri, okula gitmek üzere yola çıkan öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı.

Atılan gazdan çok sayıda öğrencinin etkilendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece okulun ana yolunu çitle kapattığı, bu nedenle öğrenciler ile köy sakinlerinin yolu kullanamadığı ifade edildi.

Yolun kapatılmasının ardından okula yürüyerek gitmeye çalışan öğrencilere İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin evlerine saldırdı

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kefr Haris beldesinde Filistinlilerin evlerine saldırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, şafak vakti beldeye baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar Filistinlilere ait ev ve araçlara taş attı, çok sayıda mülke zarar verdi.

Görgü tanıkları, saldırıların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ayrıca saldırının ardından söz konusu İsrailli grubun, kasabada bulunan türbelerde dini ayinler yaptığı aktarıldı.