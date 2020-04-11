ABD'de Ohio Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafe konusunda farkındalı artırmak için bir video hazırladı. Video yayınlandığı günün ardından viral oldu.

Videoyı hazırlayan sanat şirketinin CEO'su "Sağlık Departmanı ile bu proje üzerinde çalıştığımız için gurur duyuyoruz. Ohio'daki ve ötesindeki insanların sosyal mesafeyi ve eğri düzleştirme üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarına yardımcı olmasını umuyoruz" dedi.

Koronavirüs krizinin merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı yarım milyonu aştı. Virüsten enfekte olan kişi sayısı 501 bin 560'a ulaştı.