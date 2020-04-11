Johns Hopkins Üniversitesinin koronavirüs istatistiklerini gösteren internet sitesinde yer alan verilere göre, son 24 saatte ABD'de 2 bin 108 koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 501 bin 560'a ulaştığı ülkede 18 bin 777 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin en çok görüldüğü bölge 5 bin 820 ölümle New York oldu.

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 698 bin 626'ya ölü sayısı ise 102 bin 774'e ulaştı.

