Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'de vaka sayısı yarım milyonu aştı
Koronavirüs krizinin merkez üssü haline gelen ABD'de vaka sayısı yarım milyonu aştı. Virüsten enfekte olan kişi sayısı 501 bin 560'a ulaştı.
Johns Hopkins Üniversitesinin koronavirüs istatistiklerini gösteren internet sitesinde yer alan verilere göre, son 24 saatte ABD'de 2 bin 108 koronavirüs hastası hayatını kaybetti.
Vaka sayısının 501 bin 560'a ulaştığı ülkede 18 bin 777 kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerin en çok görüldüğü bölge 5 bin 820 ölümle New York oldu.
Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 698 bin 626'ya ölü sayısı ise 102 bin 774'e ulaştı.
Etiketler: abd vaka sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:20
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