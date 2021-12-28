Washington DC merkezli Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup,1- 16 Aralık arasında 800'den fazla yetişkinle anket yaptı.

Ankette, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten daha az olumlu olarak değerlendirildi.

Krizler Biden'ın notunu düşürüyor

Amerika son yılların en yüksek enflasyonundan, COVID-19 pandemisine kadar sayısız krizle uğraşırken Biden'ın notu sürekli düşüyor.

Biden geçtiğimiz anketlere göre daha da kötüleşerek sadece yüzde 43 tarafından onaylandı.

Harris onaylanmıyor

Harris, yüzde 44'le Biden'dan biraz daha yüksek bir onaylanma puanı aldı. Ancak ankete katılanların yüzde 54'ü Harris'in performansını olumsuz gördü.

Harris'e yöneltilen eleştirilerden biri de Biden dönemindeki yasadışı göçmen sayılarının artışı oldu. Harris, liderlik etmesi için görevlendirildiği konularda hem uzmanlardan hem de aktivistlerden eleştiri aldı.