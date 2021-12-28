S&P CoreLogic Case-Shiller, ekim ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1'lik artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlama gösterdiğine işaret eden endeks, eylülde yıllık yüzde 19,7 artmıştı.

Konut fiyatları en çok Phoenix'te yükseldi

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ekimde yıllık bazda yüzde 18,4 arttı. Piyasa beklentileriyle neredeyse paralel gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 18,5 artması bekleniyordu. Endeks, eylülde yüzde 19,1'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 32,3'lük artışla Phoenix, yüzde 28,1 ile Tampa ve yüzde 25,7 ile Miami oldu.