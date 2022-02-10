Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'den BM'ye Yunanistan'a soruşturma çağrısı
Somali, Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden 19 düzensiz göçmenden 5'inin vatandaşı olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler'e soruşturma çağrısı yaptı.
Somali Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Somali sınırında ölen düzensiz göçmenlerden 5'inin Somali vatandaşı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada, yaşananlara ilişkin endişe taşıyan ülkeler ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, duruma ilişkin soruşturma yapmaya çağrıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin paylaşıldığı açıklamada, meydana gelen insan hakları ihlali de en şiddetli şekilde kınandı.
19 düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti
Edirne'de ay başında 19 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.
Etiketler: Somali Birleşmiş Milletler Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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