Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Abdullahi Ali Aonod, basına yaptığı açıklamada, salıdan itibaren Eş-Şebab üyeleriyle bölgede çatışmalar yaşandığı bilgisini paylaştı.

Aonod, çatışmalar sonucunda Eş-Şebab üyelerinin Wahbo bölgesinden geri çekildiğini ve bölgede kontrolün yeniden sağlandığını kaydetti.

Öte yandan aynı bölgedeki Warhole, Elbore ve Elgorof köyleri de Eş-Şebab örgütünden temizlendi.

Yaklaşık 15 yıldır Eş-Şebab'ın kontrolünde olan ve başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Galgadud'un merkezinde yer alan Wabho'nun stratejik önemi bulunuyor.

Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.