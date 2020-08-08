Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Somali'de şiddetli patlama
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir stadyum yakınında bulunan askeri üste şiddetli patlama meydana geldi. 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir stadyum yakınındaki askeri üste patlama meyadana geldi.
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Binbaşı Abdullahi Mahmud Reuters'e yaptığı açıklamada, patlamaya bir intihar saldırısının neden olmuş olabileceğini söyledi.
Etiketler: Somali patlama intihar saldırısıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 12:35
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