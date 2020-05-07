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Somali'de sel nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Somali'de etkili yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
UNOCHA'dan yapılan açıklamada, ülkenin Puntland, Galmudug ve Jubaland bölgelerinde başlayan nisan-haziran döneminde etkili olan yağışlar dolayısıyla 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, afet nedeniyle şimdiye kadar 200 bin kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.
Bölgelerde selin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve çekirge istilası da eklenince insani durumu daha da kötüleştireceği ifade edildi.
Somali'de şimdiye kadar 873 Covid-19 vakası görülürken, 39 kişi virüsten hayatını kaybetti.
Etiketler: Somali sel birleşmiş milletlerSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 07:28
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