Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de iki intihar saldırısı düzenlendi
[Fotoğaf: AA (Arşiv)]
Somali'de bomba yüklü araçlarla iki intihar saldırısı düzenlendi. Ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Somali'de iki intihar saldırısı düzenlendi.
Başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Baladweyne şehrinde gerçekleştirilen saldırılardan ilki, şehirdeki Lama Galay Sarayı'nın önünde, diğeri ise saraya yakın bölgede düzenlendi.
Saldırılarda ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Saldırılardan terör örgütü Eş-Şebab sorumlu tutuluyor.
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