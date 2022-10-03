Somali'de iki intihar saldırısı düzenlendi.

Başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Baladweyne şehrinde gerçekleştirilen saldırılardan ilki, şehirdeki Lama Galay Sarayı'nın önünde, diğeri ise saraya yakın bölgede düzenlendi.

Saldırılarda ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Saldırılardan terör örgütü Eş-Şebab sorumlu tutuluyor.