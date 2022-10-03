Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının etkisiyle uluslararası enerji ham madde fiyatlarındaki artışlar sonrası Japon hükümeti, enerji tasarrufu çağrılarını yineliyor.

Olası bölgesel elektrik kesintilerine karşı Japon hükümetinin temmuz-eylül dönemi iş ve hanelere yönelik enerji sarfiyatlarının düşürülmesi çağrısı sürüyor.

Tokyo merkezli kar amacı gütmeyen Nippon Foundation, önceki ay bu çağrı konusunda 17-19 yaş grubundaki gençlerin bilinç seviyesini çevrim içi olarak sorguladı.

Yüzde 54 eneji politikasına ilgi duyuyor"

1000 kişinin katıldığı araştırmada 17-19 yaş grubundaki gençlerin yüzde 67'sinin günlük enerji tasarrufu önlemlerine uyum gösterdiği ortaya konuldu.

Katılımcıların yüzde 54,4'ü "hükümetin mevcut enerji politikasına ilgi duyduğunu", yüzde 69,7'si "ülkenin enerji alanında düşük bağımsızlığının bilincinde" olduğunu ifade etti.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplu ulaşıma aktarılması"

Hükümetin 2030'a dek ülkenin enerji pastasında nükleer güç dilimini yüzde 20'den 22'ye yükseltmesi hedefini katılımcıların yüzde 43,6'sı desteklediğini, yüzde 17,6'sı bu seviyenin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Sera gazı emisyonu seviyesinin düşürülmesi çabalarında da katılımcıların yüzde 55,8'i, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplu ulaşıma aktarılmasının bu alanda en uygun hamle olacağına işaret etti.