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Dünya
AA 18.05.2023 17:03

Somali'de iki AB yetkilisi sınır dışı edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir hapishanede bulunan tutukluların yasa dışı şekilde fotoğraflarını çekmekle suçlanan Avrupa Birliği (AB) Kapasite Geliştirme Misyonu (EUCAP-S) yetkilisi iki kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

Somali'de iki AB yetkilisi sınır dışı edildi

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başsavcı Süleyman Mahmed Mohmud'un talebi üzerine AB yetkilisi iki kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda bir hapishanedeki tutukluların yasa dışı şekilde fotoğraflarını çekmekle suçlanan iki AB yetkilisinin sınır dışı edildiği kaydedildi.

Diplomatik dokunulmazlıkları olduğu belirtilen ve sınır dışı edilen kişilerin, Polonya vatandaşı Jacek Jozef Ochman ile Almanya vatandaşı Ralf Bernhard Gehlig olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Milletin itibar ve şerefini zedelemek için güvenlik tesislerinde tutukluların fotoğraflarını gizlice çekmek suçtur." ifadesi kullanıldı.

Somali medyasına göre de iki AB yetkilisi, Somali sularında yasa dışı olarak balık tuttukları için tutuklanan yabancı balıkçıların fotoğrafını çekti.

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