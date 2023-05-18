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Dünya
AA 18.05.2023 16:11

Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisindeki yapısal dönüşüm temel zorluk olacak

Rusya Merkez Bankası, ülkede sermaye ve istihdama erişimin, yaptırımlar ve küresel ticaretteki gelişmelerden etkileneceği yorumunu yaparak, “Rus ekonomisindeki yapısal dönüşüm süreci, önümüzdeki yıllarda Rus ekonomisi için temel zorluk olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası: Rus ekonomisindeki yapısal dönüşüm temel zorluk olacak
[Fotograf: Reuters]

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan “Para Politikası Görünümü” başlıklı raporda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rus ekonomisi için dış koşulların 2022’de önemli oranda değiştiğine işaret edilen raporda, “Rus reel ve finans sektörlerine benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulandı. Bu da bir dönüşüm süreci başlattı. Rus ekonomisindeki yapısal dönüşüm süreci, önümüzdeki yıllarda Rus ekonomisi için temel zorluk olacaktır.” denildi.

Ekonominin yeni koşullara uyum sağlamasına yönelik ilk aşamanın “büyük ölçüde” başarıyla tamamlandığı vurgulanan raporda, “Gelecekte, Rus ekonomisinin yapısal dönüşüm süreci, üretimin mevcudiyetine ve verimliliklerine bağlı olacaktır. Sermaye ve istihdama erişim ise yaptırımlardan, küresel ticaretin yeniden yapılandırılmasından, iklim politikasından ve istihdam için artan küresel rekabetten etkilenecektir.” değerlendirmesi yapıldı.

“İstihdam açığı enflasyon baskısı yaratabilir” uyarısı

Raporda, ülkedeki bazı şirketlerin üretim odaklarında önemli değişimlerin yaşanacağını ve bu şirketlerin artık başka ürünlere odaklanmak zorunda kalacağı vurgulandı.

Teknolojik ürünlerin ithalatına yönelik kısıtlamalar nedeniyle üretim süreçlerinde de değişimler yaşanacağı belirtilen raporda, Rusya’daki demografik yapının da gelecekte istihdam gücünü olumsuz yönde etkileyeceği kaydedildi.

İş gücü açığı nedeniyle “üretkenlik şoklarının” yaşanabileceğine işaret edilen raporda, “Sınırlı sermaye ve iş gücü kıtlıkları üretkenlik şoklarına yol açabilir. Olumsuz üretkenlik şoklarının önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle enflasyonist baskılar da artabilir.” denildi.

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