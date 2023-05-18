E-Scooter patladı, mutfak alevler içinde kaldı

Londra İtfaiyesi (LFB) bir E-Scooter'ın patlayarak alev alma anını gösteren görüntüyü yayınladı.
Olay 13 Mayıs Cumartesi günü Londra'nın kuzeybatısındaki Brent'te bir evde meydana geldiç
Patlamanın ardından, mutfak saniyeler sonra alevler içinde kaldı.
Scooter'ın sahibi güvenlik görevlisi Dell Williams kaldırıldığı hastanede sekiz saat yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.
Sky News'e konuşan 37 yaşındaki Williams, dairesinden tek parça halinde kaçtıktan sonra "hayatta olduğu için şanslı" hissettiğini söyledi.