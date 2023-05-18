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Dünya
Daily Express 18.05.2023 15:31

E-Scooter patladı, mutfak alevler içinde kaldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evin mutfağında şarjda olan scooter patladı. Alevler içerisinde kalan ev sahibi 8 saat yoğun bakımda kaldı.

Londra İtfaiyesi (LFB) bir E-Scooter'ın patlayarak alev alma anını gösteren görüntüyü yayınladı.

Olay 13 Mayıs Cumartesi günü Londra'nın kuzeybatısındaki Brent'te bir evde meydana geldiç

Patlamanın ardından, mutfak saniyeler sonra alevler içinde kaldı.

Scooter'ın sahibi güvenlik görevlisi Dell Williams kaldırıldığı hastanede sekiz saat yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.

Sky News'e konuşan 37 yaşındaki Williams, dairesinden tek parça halinde kaçtıktan sonra "hayatta olduğu için şanslı" hissettiğini söyledi.

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