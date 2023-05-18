Yeni Zelanda'daki pansiyon yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Olaya dair incelemelerin sürdüğüne işaret eden polis, gözaltına alınan kişinin pansiyondaki kişilerin ölümünden de sorumlu tutulabileceğini kaydetti.

Şüphelinin yarın Wellington Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Polis müfettişi Dion Bennett, yangınla bağlantılı başka kişilerin bulunmadığını düşündüklerini belirtti.

Olay yerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilirken Bennett, molozların temizlenmesinin ardından ölü sayısının artabileceğine işaret etti.

Radio New Zealand, pansiyon olarak kullanılan binada 16 Mayıs'ta gece saatlerinde çıkan yangında içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ve 10 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurmuştu.

Başbakan Chris Hipkins, basına yaptığı açıklamada, olayı "trajedi" olarak nitelendirmiş, binada yangın söndürücü bulunmadığını aktarmıştı.