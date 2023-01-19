Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 40 örgüt üyesi öldürüldü
[Fotograf: AFP]
Somali ordusunca Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 40 örgüt üyesi öldürüldü.
Somali ordusundan Abziaziz Ahmed, yaptığı açıklamada, Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Ahmed, Somali Ulusal İstihbarat Servisi (NISA) ile ortak düzenlenen operasyonda 40 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken, örgüt ise sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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