Kaza, Somali'nin güneyindeki Bay bölgesinde yaşandı. Koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Mogadişu'dan Baidoa şehrine ulaştı. Baidoa'dan Bardale kasabasına hareket eden uçak Bardele Havaalanı yakınlarına düştü.

Afrika Havayollarına ait uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın neden düştüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken kaza yerinin olaydan hemen sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen uçağın parçalanmış ve yanan enkazı yer alıyor.