Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Somali'de düşen uçağın yanan enkazı görüntülendi
Doğu Afrika ülkesi Somali'de dün tıbbi yardım malzemesi taşırken düşen uçağın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Somali'nin güneyindeki Bay bölgesinde yaşandı. Koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Mogadişu'dan Baidoa şehrine ulaştı. Baidoa'dan Bardale kasabasına hareket eden uçak Bardele Havaalanı yakınlarına düştü.
Afrika Havayollarına ait uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Uçağın neden düştüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken kaza yerinin olaydan hemen sonra çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen uçağın parçalanmış ve yanan enkazı yer alıyor.
Etiketler: uçak kazasıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 01:01
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