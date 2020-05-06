Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, Covid-19 salgınında yaşanan son gelişmeler ve bu çerçevede daha önce alınan kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Toplantıda Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Başbakan Hassan Diyab, toplantı sırasında ülkede salgınla ilgili ikinci bir dalganın yaşanması ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin önlemleri sıkı şekilde takip etmesini istedi.

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

Ülkede ayrıca 26 Mart'ta açıklanan hükümet kararıyla bazı istisnalar dışında Lübnan genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ramazan ayı itibarıyla kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında gece sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 arası olarak değiştirilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 741, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurdu.