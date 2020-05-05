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Peru'da Covid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Latin Amerika ülkesi Peru'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1444'e çıktı. Vaka sayısı da 3 bin 817 artarak 51 bin 189'a ulaştı.
Ülkede salgın nedeniyle iyileşenlerin sayısı 14 bin 427'ye yükseldi.
Peru'da ilk Covid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemiSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 23:44
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