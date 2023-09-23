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Dünya
AA 23.09.2023 19:21

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin orta kesimindeki Beledweyne şehrinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Somali'nin Beledweyne kentinde bir kontrol noktasına bugün bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, saldırıda ölenlerin sayısı henüz netleşmedi, can kaybının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Beledweyne kenti, Somali'nin orta kesiminde bulunan ve son zamanlarda ordu ile Eş-Şebab arasında çatışmalara sahne olan Hiran bölgesinde yer alıyor.

Henüz hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ancak eski Hirşabele Eyalet Başkanı Mohamed Abdi Ware, saldırının arkasında Eş-Şebab'ın olduğunu öne sürdü.

Ware, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunlar son günlerini yaşayan iğrenç ve aşağılık bir grubun eylemleridir. Bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

El-Şebab isyancıları 2007'den bu yana Somali'de hükümet ve Afrika Birliği barış gücü askerleriyle savaşıyor ve son zamanlarda meydana gelen diğer ölümcül bombalamaları da üstleniyor.

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