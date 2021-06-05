Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kenya Savunma Kuvvetlerinin 3 Haziran'da eyaletteki El-Adde ve Hisa-ugur bölgelerine "ayrım gözetmeksizin" hava saldırısı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, saldırıların sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Kenya ordusunun aşırılıkla mücadele "örtüsü" altında yaptığı operasyonların uluslararası hukuka uygun olmadığı kaydedilen açıklamada, Kenya ordusunun bu "kışkırtıcı" eylemlerinin ülkenin istikrarına katkı bulunmanın ötesinde toplumun daha fazla radikalleşmesine yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, Kenya şiddetle kınanırken sorumluların hesaba çekilmesi için bu durumun Afrika Birliği Somali Misyonuna taşınacağı aktarıldı.

15 Aralık 2020'de Kenya ile diplomatik bağlar koparılmıştı

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları 15 Aralık 2020'de koparmıştı.

Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki Jubaland gibi bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.