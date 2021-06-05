ABD'de Buzzfeed ve Washington Post, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin COVID-19'un ortaya çıktığı Ocak 2020 ile Haziran 2020 arasındaki e-maillerini yayımladı.

Söz konusu e-maillerde, o dönem Beyaz Saray'da Donald Trump yönetimiyle çalışan Fauci'nin, çıktığı canlı yayınlar ve basın toplantılarında "virüsün laboratuvardan çıktığı" teorisini şiddetle reddetmesine rağmen, aslında ekibinin bu teori üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.

Yine maskenin herkes için zorunlu olması gerektiğini savunan Fauci'nin Şubat 2020'de dönemin ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'a gönderdiği e-mailde, "Maskeler aslında enfekte olmuş kişilerin virüsü yaymasını engellemek için kullanılmalıdır. Bunlar, enfekte olmayan kişileri korumak için kullanılmaz" diye yazdığı ortaya çıktı.

Fauci'nin e-mailleri ABD kamuoyunu ikiye böldü

ABD'de COVID-19 pandemisinde en önemli isimlerden olan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanlığı görevini de yürüten Fauci'nin, salgının ilk günlerinde takındığı tavır, kamuoyunu ikiye böldü.

Birçok muhafazakar siyasetçi ve gazeteci Fauci'nin halkı yanlış yönlendirdiğini belirterek görevinden kovulmasını talep etti.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fauci'yi "büyük bir hilekar" olarak nitelendirdi.

Öte yandan liberal isimler Fauci'nin pandeminin ilk günlerinde üzerindeki yüke rağmen "soğukkanlı" davrandığını belirtti.

Trump: Fauci'yi dinlemediğim için şanslısınız

Öte yandan başkanlığı döneminde zaman zaman Fauci ile sert tartışmalara giren Donald Trump, söz konusu e-maillere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Fauci'yi dinlemediğim için Amerikan halkı çok şanslı" dedi.

Trump, kendisi Çin'e seyahat yasağı getirmek istediğinde Fauci'nin buna karşı çıktığını belirterek, "Onu dinlemeyerek bu yasağı getirdim. İlerleyen günlerde ne kadar doğru bir karar verdiğimi herkes anladı" sözlerini kullandı.

Çin'in de ilk günlerde pandeminin yayılmasına izin verdiğini kaydeden Trump, Çin'in tüm dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.