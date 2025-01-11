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Dünya
AA 11.01.2025 21:14

Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ankara sürecinden sonra ilk kez Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi

Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Ankara sürecinden sonra ilk kez Addis Ababa'yı ziyaret etti.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, X platformunda yaptığı paylaşımda, Mahmud'un Addis Ababa'da resmi törenle karşılandığını bildirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Mahmud'un Addis Ababa ziyaretinin amacının, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çıkarları desteklemek için Etiyopyalı yetkililerle yapılacak diyaloğu pekiştirmek olduğu ifade edildi.

Bu ziyaret, Etiyopya ile Somali arasındaki yeni ortaklığı yansıtan ve Ankara'da yakın zamanda imzalanan anlaşmayı takip eden önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

- Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak 2024'te imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland'in de Etiyopya'ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı ile Etiyopya Başbakanı görüştü

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

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