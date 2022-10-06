Solomons Başbakanı Manasseh Sogavare, mevkidaşı Anthony Albanese'nin Mayıs ayındaki seçimlerde iktidara gelmesinden bu yana ilk ziyaretini Avustralya'nın başkenti Canberra'ya yaptı.

Sogavare, "Başbakan, tekrar tekrar söylüyorum, Solomon Adaları asla yabancı askeri tesisler veya yabancı ülkelerin kurumları için kullanılmayacaktır, çünkü bu Solomon Adaları ve halkının çıkarına olmayacaktır" dedi.

Çin ve Solomon Adaları anlaşması

Çin ve Solomon arasında bu yılın başlarında imzalanan ikili güvenlik anlaşması, Güney Pasifik'te bir Çin deniz üssünün kurulacağı endişelerini artırdı.

18 bölgesel komşudan oluşan Pasifik Adaları Forumu'na atıfta bulunan Sogavare, "Hükümetimin mirası, Solomon Adaları'nın halkının geleceğini korumak ve ülkeyi, vatandaşlarını veya herhangi bir forum ülkesinin güvenliğini tehlikeye atmamaktır" dedi.

İkili, olağan bir ortak basın toplantısı düzenlemek yerine görüşmelerinin ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, liderler “karşılıklı güvenlik taahhütlerini ve Pasifik ailesinin bölgesel barış ve güvenliğe ilk yaklaşımını yeniden teyit etti” denildi.

Avustralya ile güvenlik anlaşması

Avustralya'nın halihazırda 2017'de imzalanan Solomonlarla ikili bir güvenlik anlaşması var.

Bu anlaşma, büyük bir güvenlik sorunu olması durumunda Avustralya polisinin, birliklerinin ve ilgili sivillerin hızlı bir şekilde konuşlandırılması için yasal bir temel sağlıyor.