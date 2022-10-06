KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. Ertuğruloğlu, açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bize saygı duyuyorsa Rum tarafının verdiği onayla KKTC tarafında görev yapamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının tarihi bir olay olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, şunları anlattı:

"Bu tarihe tanıklık ettiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Gelecek yıllarda bunun ne kadar önemli ve anlamlı bir hamle olduğu anlaşılacaktır. BM kararlarını gerekçe göstererek akıllarınca bizi yanlışa düşürmeye çalışanlar bilecek ki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti KKTC’yi tanıyor. BM’nin kararları Allah’ın emri değil, işte TC uymuyor ve hiçbir müeyyide ile karşı karşıya değil.

Kendilerini misafirimiz olarak kabul etmiştik. Yıllarca gösterdiğimiz misafirperverliği devam ettirmemiz izlediğimiz politikayla ters düşecekti. Bir anlaşma taslağı vereceğiz bunu bizimle imzalamanınız istiyoruz dedik. İmzalamazsanız KKTC’deki varlığınız masaya yatırılacaktır. Bunun içinde KKTC topraklarından çıkmanız da dahildir dedik.

Taslağı verdik. Aldılar, inceleyeceğiz dediler. Kendi aramızda KKTC heyeti ile yaptığımız değerlendirmede BM’ye 1 ay süre tanımayı düşünüyoruz. Bu konu BM’nin takdirine gidecektir. Bir anlaşma imzalayacaklarına ihtimal vermiyorum ama ön yargılı da olmamak lazım. Bakalım yapabilecekleri ve yapamayacakları neyse bize geri dönüş yapacaklar."