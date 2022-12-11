Mevlüde Genç, 29 yıl önce Solingen faciasının en yakın tanığıydı. Yıllarca 5 evladının acısıyla yaşayan Mevlüde Genç, geçtiğimiz 30 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’nde merhume Mevlüde Genç için öğle namazının ardından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mevlit programına, merhume Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ile aile fertlerinin yanı sıra TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz ve cami cemaati katıldı.

Köln DİTİB Merkez Camii din görevlileri tarafından Mevlüde Genç için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Ardından DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey tarafından merhume Mevlüde Genç'e dua edildi.

Mevlüde Genç, yaşadığı derin acılara rağmen hayatı boyunca Türk ve Alman toplumuna yapıcı ve olumlu mesajlar vermişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevlüde annemiz için o günden sonra hayat belki o günden öncesi gibi olmadı. acısıyla birlikte yaşadı. Mevlüde annemiz acısını sabıra dönüştürdü. Acısını güce dönüştürdü ve acısını sevgiye dönüştürdü. Her zaman ırkçılığa, ayrımcılığa, dışlamaya karşı cesurca duruşu ile hatırlayacağız.

İki toplumun bir araya gelmesi, iki toplumun kaynaşması noktasında sergilemiş olduğu bu tavrı önümüzdeki süreçte gelecek nesillerimize anlatacağız. Geçmişi unutmayacağız. Geçmişte yapılan bu kundaklama girişimini muhakkak hafızalarımızda taze tutacağız."

Mevlit, Mevlüde Genç için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Merhume Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç ile aile fertleri, cami içinde taziyeleri kabul etti.

Haber: Bülent Dönmez