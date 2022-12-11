Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan sınır güçlerinin sebepsiz ve ayrım gözetmeden Çaman'daki sivil halkın üzerine ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Afganistan sınır güçlerinin saldırısında 6 sivilin öldüğü, 17 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Pakistan sınır birliklerinin istenmeyen bu saldırganlığa karşı uygun cevabı verdiğine işaret edilen açıklamada, sivilleri hedef almaktan kaçınıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın bölgedeki durumun ciddiyetini Afgan yetkililere bildirdiği, benzer bir hadisenin gelecekte yaşanmaması için sert önlemler alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hacı Cuma Gül Nurzey, basına yaptığı açıklamada, sınırda bulunan Şiro Oba köyünde Taliban mensuplarının karakol inşa ettiği sırada Pakistan askerlerinin engellemeye çalıştığını ve bunun üzerine taraflar arasında çatışma çıktığını belirtmişti.

Nurzey, ilk belirlemelere göre, 1 Taliban mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını kaydederek, olayda 3 sivilin de yaralandığını aktarmıştı.