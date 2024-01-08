Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2024 12:30

Sohbet robotları normalde cevaplamayacakları komutlara yanıt verdi

Singapur'un Nanyang Teknoloji Üniversitesindeki (NTU) araştırmacılar, "tersine mühendislik" yöntemiyle, yapay zeka sohbet robotlarının normalde yanıtlayamayacakları komutlara cevap vermelerini sağladı.

Sohbet robotları normalde cevaplamayacakları komutlara yanıt verdi

Malay Mail sitesinin haberine göre NTU araştırmacıları, ChatGPT, Google Bard ve Microsoft Bing Chat gibi sohbet robotlarına ilişkin çalışma yaptı.

Araştırmacılar, sohbet robotlarının normalde cevaplamayacakları "kötü niyetli" komutları yanıtlamalarını sağlayan yöntem geliştirdi.

"Tersine mühendislik" yöntemini kullanan araştırmacılar, ilk olarak sohbet robotlarının kötü niyetli sorguları nasıl tespit ettiklerini ve kendilerini nasıl savunduklarını belirledi. Ardından bu bilgiler kullanılarak sohbet robotlarına otomatik olarak diğer modellerin savunmalarını atlatabilecek komutlar oluşturmaları öğretildi.

Sohbet robotlarının potansiyel şüpheli faaliyetleri tespit etmek için belirli anahtar kelimeleri işaretledikleri ve bu sözcükleri içeren komutları cevaplamadıklarının saptanması üzerine, kullanılan her karakterden sonra boşluk bırakılarak bu durumun önüne geçildi.

Araştırmanın yazarlarından Liu Yang, bu tekniğin sohbet robotu geliştiricileri tarafından yazılımlarının güvenliğini test etmek amacıyla kullanılabileceğini belirtti.

ETİKETLER
Yapay Zeka ChatGPT
Sıradaki Haber
“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak
14:09
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
14:08
Guardian'a göre İngiltere'nin İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklememesi "çifte standart"
14:06
Mersin'de müstakil evde yangın: 1 ölü
13:57
Katliamın yabancı elleri: İsrail'in paralı askerleri kimler?
14:02
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
İlk vahyin geldiği Nur Dağı umrecilerin akınına uğruyor
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ