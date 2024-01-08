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Dünya
TRT Haber 08.01.2024 12:15

“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'in geçmişin ve geleceğin tam ortasında "dev" bir maceraya hazırlanmalarını konu alan TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa: Hayrimatör” filminin galası Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde gerçekleşti.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda

TRT ortak yapımı animasyon film olan “Rafadan Tayfa: Hayrimatör”, Türkiye’de aktif olan tüm sinema salonlarında vizyona girerek döneminin lokasyon rekorunu kırdı.

Film, ayrıca Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık’ta da 98 sinema salonunda vizyona girdi. Yurtdışındaki sinemaseverler tarafından büyük beğeni gören film, 5 Ocak’ta ise Azerbaycan’da vizyona girdi.

Yurt dışındaki çocukların anadilleri olan Türkçe’lerine önemli katkılar sağlayan Rafadan Tayfa’nın Viyana galasında çocuklar TRT Haber’e film sonrası mutluluklarını paylaştı.

Filmi çok beğenen çocuklar, Rafadan Tayfa’nın yeni filmlerini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Film öncesi çocuklar, Rafadan Tayfa’ın sevimli karakterleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
 

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