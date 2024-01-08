“Rafadan Tayfa: Hayrimatör” Avrupa’da sinemalarda

TRT ortak yapımı animasyon film olan “Rafadan Tayfa: Hayrimatör”, Türkiye’de aktif olan tüm sinema salonlarında vizyona girerek döneminin lokasyon rekorunu kırdı.

Film, ayrıca Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre ve Birleşik Krallık’ta da 98 sinema salonunda vizyona girdi. Yurtdışındaki sinemaseverler tarafından büyük beğeni gören film, 5 Ocak’ta ise Azerbaycan’da vizyona girdi.

Yurt dışındaki çocukların anadilleri olan Türkçe’lerine önemli katkılar sağlayan Rafadan Tayfa’nın Viyana galasında çocuklar TRT Haber’e film sonrası mutluluklarını paylaştı.

Filmi çok beğenen çocuklar, Rafadan Tayfa’nın yeni filmlerini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Film öncesi çocuklar, Rafadan Tayfa’ın sevimli karakterleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

