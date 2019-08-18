Kent merkezinde etkili olan selde birçok ev ve iş yerini su bastı. Yağışların aniden bastırması nedeniyle müdahale gecikirken, birçok kişi selden kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Psou Nehri’nin de taşması ile tatil kasabası Adler sular altında kaldı.

Plajların bulunduğu Adler’de olimpiyat parkı ve oteller sular altında kaldı.

Yaz döneminde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentteki plajlar yerle bir olurken, turistler Rusya’da yaşadıkları şehirlere geri dönmeye başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yaşanan sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ana kadar ölü ve yaralının bulunmadığını, yağışların aralıklarla devam ettiğini ve kentte su tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: İHA