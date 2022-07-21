Zupancic'in yaptığı açıklamaya göre, seçim çalışmaları 22 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Ekim'de 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Borut Pahor'un halefi seçilecek.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'lik barajı geçememesi durumunda, 3 hafta sonra seçimin ikinci turu düzenlenecek.

Pahor 2017'de oyların yüzde 53'ünü almıştı

2017'deki seçimin ikinci turu düzenlenmiş ve Pahor oyların yüzde 53'ünü alarak 2'nci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 716 bin 39 seçmenin yüzde 41,74'ü sandığa giderek oy kullanmıştı.

Bağımsızlığına 1991'de kavuşan Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.