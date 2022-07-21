Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'den Çinli mevkidaşı Cinping ile görüşme sinyali
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkanı Biden, 10 gün içerisinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.
Joe Biden, Massachusetts eyaletinden dönüşte uçağından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor" ifadesini kullandı.
Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum" yanıtını verdi.
Öte yandan Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılıp kardırılmayacağı sorusuna ise cevap vermedi.
Biden ve Şi en son mart ayında görüşmüştü.
Son Haberler
- 04:11
- 02:54
- 02:56
- 00:45
- 00:39
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: Biden göreve gelmeden önce kanseri atlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz