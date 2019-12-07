Slovakya medyasında yer alan haberlere göre, dün Presov kentinde 12 katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Buna göre, 39 kişinin yaralandığı olayda, hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Slovakya ordusu uzmanlarının da yer aldığı arama çalışmaları devam ediyor. Binada yaşayan 40'tan fazla aile bölgedeki yurtlara yerleştirildi.

6 Aralık'ta Slovakya'nın Presov kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, patlama sonrası dumanlar içinde kalan binanın yıkılma ihtimali nedeniyle çevredeki binalar polis tarafından boşaltılmıştı.

Kaynak: AA