Hollanda'da yerel güvenlik yetkilileri, Coevorden kentindeki lokantada yaşanan patlama sonucu 2 katlı binanın çöktüğünü açıkladı.

Patlamadan kurtarılan 1 kişi ile saatlerce enkaz altında mahsur kalan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların "endişe verici durumda" olduğu belirtildi. Patlamanın neden yaşandığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA