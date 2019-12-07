İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülkede son bir hafta içinde 8 bin 333 kişi grip şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını söyleyen İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini anlattı.

Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığını açıkladı.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate almalarını isteyen Reisi, hastaların dinlenmeleri, hijyen koşullarına uymaları ve kimseyle tokalaşmamaları gerektiğini vurguladı.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA