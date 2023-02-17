Meclise ocakta sunulan Rusya karşıtı önerge, dün geç saatte yapılan oturumda 120 milletvekilinden 78'inin desteğiyle kabul edildi.

Söz konusu önergede Ukrayna halkının kendi geleceğini tayin etmesine saygı duyulması gerektiği belirtilerek Rusya, Ukrayna'nın altyapısı ve sivillere yönelik artan saldırıları nedeniyle "terörist rejim" olarak nitelendirildi.

Önergede, "Meclis, Ukrayna'ya yönelik saldırı suçunu kovuşturmak ve insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarının faillerinin soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması için özel bir mahkeme oluşturulmasına yönelik kapsamlı, uluslararası çabaları desteklediğini ifade ediyor" değerlendirmesine yer verildi.

Rusya'nın nükleer silah tehdidinde bulunmasına tepki gösterilen önergede, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumların sonuçlarının tanınmayacağı da kaydedildi.