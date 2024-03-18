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Dünya
İHA 18.03.2024 09:53

Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı

Slovakya’da kasabaya inen ayı, sokaktaki 2 kişiyi yaraladı.

Slovakya’nın Liptovsky Mikulas kasabasına inen ayı çevredekilere saldırdı.

Ayı saldırısında 49 yaşındaki bir kadın omzundan, 72 yaşındaki bir erkek ise başından yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayıyı yakalayarak yeniden ormana saldı.

Kasabaya inen ayı çevredekiler tarafından görüntülenirken, yol boyunca koşan ayının kaldırımdaki bir kişiye saldırdığı görüldü.

Slovakya Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki Avrupa Birliği (AB) Çevre Bakanları Konseyi'nde nesli artık tehlike altında olmadığı için ayıların avlanması için koruma altındaki türler listesinden çıkarılması için bir teklif sunacağını açıkladı.

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Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
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