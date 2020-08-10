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Slovakya iki Rus diplomatı sınır dışı etti
[Fotoğraf: AFP]
Slovakya, ülkede görevli Rusya'dan iki diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı etti.
Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan habere göre, Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların sınırı dışı edildiğini doğrularken, Rusya'nın Slovakya'daki Büyükelçiliği olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Rus Dışişleri Bakanlığı ise Slovakya'nın adımına mütekabiliyet esasına göre karşılık vereceğini duyurdu.
Çekya hükümeti, haziranda ülkede görevli iki Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmiş, Moskova yönetimi bunu "provokasyon" olarak nitelendirmişti.
Etiketler: Slovakya rus diplomatlarSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:10
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