Haber Giriş: Kaynak: İHA
Moğolistan’daki hortum felaketinde 33 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Moğolistan'da meydana gelen hortumda 33 kişi yaralandı. Hortum anları kameralara saniye saniye kaydedildi.
Moğolistan'ın Baotou şehrinde bulunan Darhan Banner bölgesinde dün öğleden sonra çıkan hortum nedeniyle 3’ü ağır 33 kişi yaralandı.
Hortumun vurduğu bölgede bulunan 100 yurt hasar gördü.
Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, ağır yaralı olan 3 kişinin durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Etiketler: moğolistan hortum anıSon Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:48
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