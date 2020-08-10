Moğolistan'ın Baotou şehrinde bulunan Darhan Banner bölgesinde dün öğleden sonra çıkan hortum nedeniyle 3’ü ağır 33 kişi yaralandı.

Hortumun vurduğu bölgede bulunan 100 yurt hasar gördü.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarırken, ağır yaralı olan 3 kişinin durumunun stabil olduğunu açıkladı.