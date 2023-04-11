Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 11.04.2023 10:12

Sky News Avustralya, TikTok'tan ayrıldı

Avustralyalı yayıncı Sky News, birkaç Batılı hükümetin video uygulamasını yetkililer tarafından kullanılan cihazlarda yasaklamasına yol açan güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'tan ayrıldı.

Sky News Avustralya, TikTok'tan ayrıldı
[Fotograf: AP]

Dijital Yayınlar Editörü Jack Houghton, Sky News Australia web sitesinde yayınlanan bir makalede, "Pekin kontrolündeki platformun" ortaya koyduğu güvenlik risklerinin herhangi bir ciddi haber yayıncısı için çok büyük olduğunu söyledi .

Houghton, "TikTok, gazetecilerin, kamu vatandaşlarının ve politikacıların verilerini yasa dışı bir şekilde çaldığı kanıtlanmış bir sosyal medya platformu gibi görünen bir casus ağıdır" diye yazdı.

"Medya kuruluşlarını bu ikilemi düşünmeye, güvenlik ticaretini durdurmaya çağırıyoruz" diye ekledi.

TikTok'un Avustralya ve Yeni Zelanda Operasyonları Genel Müdürü Lee Hunter, CNN'e yaptığı açıklamada, yayıncının izleyicilerine en iyi şekilde hizmet edecek kararlar alma hakkına saygı duyduğunu, ancak Sky News Australia'da yapılan "iddiaları ve imaları" reddettiğini söyledi. 

TikTok ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD'de 'TikTok yasaklanmasın' çağrısı
ABD'de 'TikTok yasaklanmasın' çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere'de de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
Sosyal Medya TikTok
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 84,89 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
İnşaat maliyet endeksi şubatta arttı
10:54
"Bekara ev yok" diyen ev sahibi ve emlakçıya 10'ar bin lira ceza
10:48
Türk kara sularına itilen 44 göçmen kurtarıldı
10:55
Fırtınada minarenin devrilmesi sonucu imam yaralandı
10:54
Yerli yatırımcıların finansal varlıkları arttı
10:35
Güney Kore'de orman yangını: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yüzlerce göçmen ABD sınırındaki kontrol noktasına akın etti
Yüzlerce göçmen ABD sınırındaki kontrol noktasına akın etti
FOTO FOKUS
ABD'de imam namaz kıldırırken bıçaklandı
ABD'de imam namaz kıldırırken bıçaklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ