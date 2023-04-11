Sky News Avustralya, TikTok'tan ayrıldı

Dijital Yayınlar Editörü Jack Houghton, Sky News Australia web sitesinde yayınlanan bir makalede, "Pekin kontrolündeki platformun" ortaya koyduğu güvenlik risklerinin herhangi bir ciddi haber yayıncısı için çok büyük olduğunu söyledi .

Houghton, "TikTok, gazetecilerin, kamu vatandaşlarının ve politikacıların verilerini yasa dışı bir şekilde çaldığı kanıtlanmış bir sosyal medya platformu gibi görünen bir casus ağıdır" diye yazdı.

"Medya kuruluşlarını bu ikilemi düşünmeye, güvenlik ticaretini durdurmaya çağırıyoruz" diye ekledi.

TikTok'un Avustralya ve Yeni Zelanda Operasyonları Genel Müdürü Lee Hunter, CNN'e yaptığı açıklamada, yayıncının izleyicilerine en iyi şekilde hizmet edecek kararlar alma hakkına saygı duyduğunu, ancak Sky News Australia'da yapılan "iddiaları ve imaları" reddettiğini söyledi.

TikTok ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları, kullanıcı bilgilerine erişilebileceği ve Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirirken ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

İngiltere'de de 16 Mart'ta alınan kararla tüm kamu çalışanlarına ait cihazlarda TikTok'un yasaklanacağını duyurmuştu.