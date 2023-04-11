İngiltere'de çocuk akıl hastanesinde kan donduran taciz raporu

İngiltere'de gündem çocuk akıl sağlığı hastanelerindeki cinsel taciz olayları.

Independent'ın ulaştığı raporun detaylarına göre, sadece 59 yataklı çocuk akıl sağlığı hastanesi, dört yıl içinde bin 600'den fazla “cinsel istismar olayı” bildirdi.

Maidenhead'deki Huntercombe Hastanesi, ülke genelindeki 209 çocuk akıl sağlığı biriminde bildirilen cinsel taciz soruşturmalarının yarısından fazlasından sorumlu olduğu açıklandı.

2019'dan bu yana sağlık hizmetine günde birden fazla uyarı yapılmasına rağmen, bin 643 cinsel olay bildirimi sonucunda savunmasız hastaların trajedisini durdurmak için hiçbir önlem alınmadı.

Soruşturmanın sözlü ve fiziksel taciz iddialarını ortaya çıkarması ve NHS'nin hastaları geri göndermesinin ardından özel birimin kapatılmasına karar verildi .

Hastane yetişkinlere hizmet veren bir birim olarak yeniden açılacak.

Elde edilen rakamlar, Huntercombe'un Maidenhead birimi Taplow Manor'un son dört yılda İngiltere'nin çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinde (CAMHS) rapor edilen 2 bin 875 cinsel olay ve saldırının yüzde 57'sinden sorumlu olduğunu gösteriyor.

Bildirilen olaylar, cinsel açıdan uygunsuz konuşmalardan cinsel saldırı ve tecavüze kadar değişiyor.