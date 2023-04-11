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Dünya
TRT Haber, Washington Post 11.04.2023 09:21

Bilimsel çalışmalar koronavirüs benzeri salgınların riskini artırıyor

Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon insanının ölümüne neden olan koronavirüsün kaynağı belirsizliğini koruyor. Bilim insanları, doğanın içerisinde yarasa ve diğer hayvanlardan bulaşabilecek yeni virüslerden endişeli. Ancak bu virüsler üzerinde bilimsel çalışmaların barındırdığı riskler durumu daha da zorlaştırıyor.

Bilimsel çalışmalar koronavirüs benzeri salgınların riskini artırıyor

Yeryüzü, canlılarla birlikte virüslere de ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanları doğada insan sağlığı için risk oluşturabilecek bilinmeyen sayısız virüs olabileceğini tahmin ediyor.

Koronavirüs benzeri yeni bir salgının önlenmesi için virüsler üzerinde önceden çalışma yapmak şart.

Ancak bilimsel çalışmaların kendisi de büyük riskler barındırıyor.

Kazalar kontrolden çıkma riskine sahip

Araştırmalar sırasında yaşanabilecek bir kaza ya da sızıntı virüsün bir anda kontrolden çıkmasına neden olabilir.

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan’da da bir viroloji laboratuvarının olması bu endişeleri arttırıyor.

Çin, laboratuvardan sızıntı olduğu iddialarını ilk günden beri reddetse de virüsün kaynağı hala muamma.

Washington post’un haberine göre 2012’den beri sadece ABD virüs araştırmalarına milyarlarca dolar harcadı.

Bu kapsamda 78 ülkede laboratuvarlara 3 milyar dolar fon ayırdı.

Ancak virüs çalışmalarının getirdiği riskler nedeniyle birçok laboratuvar çalışmalarını durdurma kararı aldı.

Bu durum yeryüzünde virüslerle birlikte yaşadığımız ve yeni salgınlara hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.
 

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