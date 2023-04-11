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Dünya
AA 11.04.2023 09:15

Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı

Kanada Diyanet Vakfı, Türkiye’de meydana gelen deprem için yardım ve bağışta bulunan cami ve sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri için bir ‘teşekkür’ iftarı düzenledi.

Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı
[Fotograf: AA]

İftara ev sahipliği yapan Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Selim Yılmaz, yakın geçmişte Türkiye’de yaşanan felaketler için, dünya Müslümanlarının seferber olduklarını söyledi.

Ülkenin yaralarının sarılması için Kanada’da da hem Türk toplumundan hem de diğer Müslüman ve gayrimüslim topluluklardan birçok hayırseverin yardımda bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Gerçekten çok büyük bir yardımlaşma ruhu yaşandı. Hem onlara teşekkür etmek hem de mübarek ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak için bu iftarı düzenledik.’’ dedi.

Mustafa Selim Yılmaz, deprem felaketinin yaşandığı illerdeki barınma ihtiyacına katkıda bulunmak için, yeni bir konteynır ev kampanyası başlattıklarını da belirterek, kampanya ile tanesi 2 bin 500 Kanada Doları (35,6 bin TL) olan koyteynırları Türkiye’ye yollamak amacında olduklarını ifade etti.

Kanada Diyanet Vakfının iftarına, Toronto ve çevre şehirlerdeki cami vakıf ve derneklerin yöneticileri ile Türk toplumunda yaklaşık 200 kişi katıldı.

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