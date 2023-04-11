Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 11.04.2023 08:07

Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip: Tongyi Qianwen

Çinli teknoloji devi Alibaba, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu "Tongyi Qianwen'i piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip: Tongyi Qianwen
[Fotograf: Reuters]

Şirketin bulut bilgi işlem birimi, sohbet robotunun "yakın gelecekte" Alibaba'nın sistemlerine entegre edileceğini belirtti ancak bir zaman çizelgesi bildirmedi.

Şirket, Tongyi Qianwen'in toplantılardaki konuşmaları yazılı notlara çevirme, e-posta yazma ve iş teklifleri hazırlama gibi bir dizi görevi icra edeceğini duyurdu.

Son aylarda dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketleri, kendi yapay zeka sohbet robotlarını tanıttı.

Alibaba da bu yılın başlarında, ChatGPT'ye bir rakip çıkaracaklarını duyurmuştu.

Henüz İngilizce versiyonunun ismi bildirilmeyen "Tongyi Qianwen", kabaca "bin soru sorarak cevap aramak" olarak tercüme ediliyor.

ChatGPT: Kolaylaştırıcı mı, tehdit mi?
ChatGPT: Kolaylaştırıcı mı, tehdit mi?

ETİKETLER
Çin Yapay Zeka ChatGPT
Sıradaki Haber
İngiltere "en yıkıcı" doktor grevine hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:26
Küresel piyasalarda yön arayışı
09:24
Bilimsel çalışmalar koronavirüs benzeri salgınların riskini artırıyor
09:20
Çin, en kalabalık ülke unvanını kaybediyor
09:17
Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı
09:20
İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kuruluyor
09:14
78 yaşındaki kadın üçüncü kez banka soygunundan tutuklandı
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
FOTO FOKUS
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ