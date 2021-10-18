Sivil Yahudi işgalciler, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Calud köyü kırsalında zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, sivil Yahudi işgalcilerin 100'den zeytin ağacını kestiği, bazı ağaçlara böcek ilacı sıktığı, mahsulü de çaldığı aktarıldı.

Yine Nablus'a bağlı Yatma köyünde ise Filistinli bir çiftçinin zeytin toplama gereçlerinin sivil Yahudi işgalcilerce çalındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden sivil Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Sivil Yahudi işgalciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 bin zeytin ağacı tahrip edildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı sivil Yahudi işgal birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.