Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrailli sivil Yahudi işgalcilerin Batı Şeria’da artan saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarını "terör" olarak nitelendiren Iştiyye, "Yahudi yerleşimci terörü, toprak, hak ve zeytin sahibi halkımızı korkutamadı. Bu yerleşimciler sömürgeciliğin topraklarımızdaki araçlarıdır." dedi.

Iştiyye, saldırgan sivil Yahudi işgalcilerin yargılanması gerektiğine vurgu yaparak, "BM’yi Yahudi yerleşimcilerin illegal terörist eylemlerinden dolayı yargılanmaları için bir veri tabanı kurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil Yahudi işgalcilerin Filistinli çiftçileri topraklarına girmekten ve zeytin toplamaktan alıkoyamayacağına dikkati çeken Iştiyye, üniversite öğrencileri ile gençlere zeytin toplamalarında Filistinli çiftçilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor, onların en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya yakıyor, mal ve mülklerine zarar veriyor.

Yahudi yerleşimciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.