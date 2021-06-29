Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 23:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivil Yahudi işgalciler Filistinlilere ait tarım arazisini ateşe verdi
Sivil Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinlilere ait onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdi.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas yaptığı açıklamada, sivil Yahudi işgalcilerin, yasa dışı inşa edilen Yitzhar yerleşiminin bitişiğindeki Burin köyünün güney bölgesinde onlarca dönüm tarım arazisini ateşe verdiğini söyledi.
Daglas, işgalci İsrail güçlerinin bölge sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
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