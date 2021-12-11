Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, sivil Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Deyr Şeref köyü kırsalında zeytin ağaçlarına zarar verdiği belirtildi.

Daglas, sivil Yahudi işgalcilerin köyün yakınındaki Shavei Shomron yerleşim birimi sakini olduklarını ve 600 zeytin ağacını kestiklerini söyledi.

Sivil Yahudi işgalciler Filistinli çiftçilere saldırıyor

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden sivil Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Sivil Yahudi işgalciler, buna ilaveten özellikle hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

Yerel kaynaklara göre, Ağustos 2020'den bu yana Batı Şeria'da 9 binden fazla zeytin ağacı tahrip edildi.

Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.