Yatırımcılardan büyük finansal risklerin farkında olmaları istendi. Tüm dünyada şirketler metaverse teknolojisine ciddi yatırım yapıyor.

Ancak internetin geleceği olarak görülen ve insanların hiçbir fiziki çaba harcamaksızın sanal gerçeklik araçlarıyla zihinsel olarak kendilerini hissettikleri bu sanal evren, tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Çin’de bir metaverse şirketinin sanal arazi satması devlet medyasında eleştirilere yol açtı.

Devlete ait Halkın Günlüğü Gazetesi, metaverse konusunda uyarılarda bulundu.

Çıkan haberde yatırımcılar, büyük finansal oynaklık ve sahtekarlığa ilişkin uyarıldı.

Zengin olma hayali kuranların ellerindeki yatırımlarından olabileceği hatırlatıldı.

Ülkede henüz metaverse ve dijital bir varlığın benzersiz olduğunu onaylayan NFT'ler hakkında düzenleme yapılmadığı vurgulandı.

Yeni uygulamalar öncesinde regülasyon yapılmasının gerektiğine dikkat çekildi.

Metaverse sanal dünya sunuyor

Metaverse, bir avatarla yani küçük boyutlu bir resimle temsil edilen kullanıcılara sanal bir dünya sunuyor.

Kullanıcılar bu dünyada alışveriş yapmaktan sosyalleşmeye kadar gerçek hayatın sanal versiyonunu yaşayabiliyor.

Bu sanal dünya, yatırımcı ve girişimciler için önemli pazarlama fırsatları sunuyor

İnsanlar artık sadece sanal para birimine yatırım yapmıyorlar, aynı zamanda sanal araziye de yatırım yapıyorlar.

Bu kapsamda şimdiye kadarki en büyük yatırım 2 milyon 430 bin dolar oldu.



