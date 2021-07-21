Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Batı Şeria'nın Nablus ile Ramallah kentleri arasındaki Shiloh Yahudi yerleşim birimi sakini sivil Yahudi işgalcilerin araçlarıyla yoldan geçen Filistinlilere taşlarla saldırdığını belirtti.

Daglas, sivil Yahudi işgalcilerin taşlı saldırısında yaralanan aracında seyir halindeki Filistinli Davsem Rabi ile çocuğunun hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, yıl başından 21 Mayıs'a kadar geçen süre zarfında, Filistinlilerin mülklerine yönelik 154 ve yaralanmayla sonuçlanan 66 saldırı kayda geçti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı sivil Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm sivil Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.